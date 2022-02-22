歷年第四高 佳邦2021年EPS達4.04元 16:002022/02/22 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）旗下佳邦（6284）公布去年度財報，全年毛利率、營益率分別達24.94％、9.93％，均較前一年度微幅下滑，全年每股稅後純益5.66億元，年增56.79％，每股稅後純益4.04元，為歷年第四高之財報成績單。 其中第四季獲利1.39億元，季減13.13％、年增67.47％，以14億元資本額計算，每股盈餘0.99元，全年度則獲利5.66億元，每股稅後純益4.04元，約略符合市場預期。 李洲去年12月EPS達0.37元 年減24％ 《電子零件》NB帶旺＋轉投資靚 瀚宇博去年EPS7.05元 #華新科 #佳邦 #每股稅後純益 #歷年 #第四 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鈺邦配息2元 隱含殖利率3.41％ 18:292022/02/10 財經 基本金屬1月外銷訂單成長36％ 04:102022/02/22 財經要聞 中磊元月營收創歷年同期新高 16:592022/02/10 財經 庫存高 去年第四季DRAM產值季減近6％ 今年首季不樂觀 14:042022/02/17 財經 《台北股市》焦點股-聯發科 14:142022/02/13 財經 邢泰釗票選榜首 下任檢察總長呼聲高 04:102022/02/17 焦點要聞 中市警局第四分局臥虎藏龍 文化藝廊令人驚豔不已 12:502022/02/16 社會 2021年Q4製造業產值 續創歷年單季新高 12:122022/02/18 財經 《鋼鐵股》世豐出貨暢旺 1月營收繳同期高 14:492022/02/10 財經 連19紅! 元月出口逼近400億美元 04:102022/02/12 財經要聞 友達2021年全年獲利613億 創歷史新高 11:242022/02/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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