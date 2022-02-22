華新科（2492）旗下佳邦（6284）公布去年度財報，全年毛利率、營益率分別達24.94％、9.93％，均較前一年度微幅下滑，全年每股稅後純益5.66億元，年增56.79％，每股稅後純益4.04元，為歷年第四高之財報成績單。

其中第四季獲利1.39億元，季減13.13％、年增67.47％，以14億元資本額計算，每股盈餘0.99元，全年度則獲利5.66億元，每股稅後純益4.04元，約略符合市場預期。

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