中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增44例COVID-19確定病例，分別為5例本土個案及39例境外移入，其中9例為航班落地採檢陽性。

有4例本土與宗教協會春酒群聚相關，其中3人為案19927的家人，另1人是居住新北市新店30多歲男性案20100的哥哥。

台南新增1例本土確診案20216，與高雄案19732接觸而匡列的歸仁家族10名成員之一，於居家隔離期間陰轉陽確診。

今日新增39例境外移入，分別為自美國及菲律賓各6例，香港4例、越南3例，荷蘭及泰國各2例，柬埔寨、奈及利亞、土耳其、巴西、孟加拉、中國、印尼、德國、日本、韓國、英國及加拿大各1例移入；另4例調查中。入境日介於去年12月20日至今年2月21日。

中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，因應國內本土疫情，目前已提供民眾於各地方政府衛生局安排/指定之合約醫療院所預約接種，或至隨到隨打接種站進行接種。

第24期COVID-19公費疫苗預約平台將於明日起開放預約，符合資格對象為去年12月12日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上者，可預約接種疫苗追加劑。

分流預約時程自2月23日上午10時起，開放55歲以上民眾預約，38歲至54歲於23日中午12時起可登入系統預約，18歲至37歲則是23日下午2時開放預約，3階段皆於25日中午12時截止。施打時程為2月28日至3月6日。