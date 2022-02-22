台股今天受到國際股市重挫，加上美國期指在台股盤中持續下挫，台股終場大跌252.2點，18000點及季線都小幅跌破。台灣證券交易所信心喊話指出，目前各項數據觀察我國經濟基本面及台股上市公司的表現，應尚屬穩健，投資人不必過度驚慌。假使股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。

近期國際股市受到俄烏情勢緊張及美國通膨高漲等因素影響，出現較大的回檔修正，證交所表示，台股本周因國際局勢變化，可能會有較大幅度的震盪走勢。但台灣經濟基本面仍持續有優異的表現，2021年經濟成長率高達6.1％，而上市公司營收持續成長，2021年全年營收達38.2兆元，較2020年增加15.2％，去年前三季稅後淨利甚至已超過2020年全年金額，今年第一季上市公司營收年增8.92％。

上市公司的優異營運表現為支持股市上漲主要動能，營收全面性成長，也讓國內的產業基礎更加堅實有韌性；展望未來，隨各國疫苗施打日漸普及，全球經濟活動可望逐步恢復正常，相信供應鏈問題亦可獲得改善，目前各主要預測機構咸認今年國內經濟仍可達4％以上成長，投資人對於台股及台灣的經濟基本面應有信心。全體投資大眾勿恐慌，應理性分析相關情勢。