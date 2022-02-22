華新麗華今(22)日董事會承認去年財報，去年合併營收1566.65億元，創歷年第五高，EPS攀升至4.27元，飆史上新高，董事會決議5月13日召開股東會及每股配發現金股利1.6元，以收盤價28.3元計算，現金殖利率5.65％。

華新去年合併營收1566.65億元、營業毛利198.09億元、營業利益近133.46億元、稅前盈餘191.22億元、本期淨利152.57億元、淨利歸屬母公司146.43億元，EPS攀升至4.27元，創史上新高。

華新幕僚長潘思如22日參加國泰證券主辦線上法說會表示，華新去年不鏽鋼需求增加及產品組合也做調整，獲利大幅增長，線纜穩定成長，印尼鎳生鐵廠去年第三季持股42％，第四季完成交割，認列鎳生鎳獲利增加，囿於稅制改革，第四季海外事業獲利匯回股利認列海外轉投資股利匯回所得稅20億元，去年獲利仍創史上新高。

潘思如指出，華新去年不銹鋼事業比前年好，去年第三季與第四季持平，電線電纜事業第四季工程案完工認列收入而比第三季增加，去年印尼鎳生鐵廠第四季產銷量7千噸，約年產能七成，今年第一季鎳金屬產量1萬噸，期望滿載生產。

潘思如指出，目前國際經濟情勢變動而導致供應鏈不穩定，鎳價飆高，對台灣不鏽鋼產業是有利，電動車電池對不鏽鋼需求增加，大陸碳中和因素，鎳價維持高檔，華新對今年不鏽鋼及資源兩事業獲利審慎樂觀。