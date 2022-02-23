針對商務客來台鬆綁，經濟部長王美花23日受訪時指出，大原則是台灣逐步開放，之前就有專案可供商務客緊急申請台灣簽證，未來不需要專案，只要相關證明、邀請就可去外館申請簽證。

針對商務客入境細節，經濟部長王美花23日至高雄前鎮科技產業園參加前瞻大樓啟用典禮時被問及，她說，相關細節由指揮中心宣布，大原則會逐步的來開放，因此隔離就從14天縮短到10天。

王美花說，其實過往就有專案機制，若有緊急性、急迫性、不可替代性，可以用專案來申請，那未來就是不用申請專案，只要拿到相關的證明、邀請去外館申請簽證，隔離的天數有縮短，未來運作一段時間後，看還有沒有機會再更放寬，逐步鬆綁。

至於目前烏克蘭情勢對台相關物價油價是否會有影響，王美花說都有都密切觀察，在油價的部分，政府也有相關平穩的機制，如果油價觸及到32塊半的話，中油就會吸收上漲的一半費用，而物價也從上游原料到中下游持續溝通，密切掌握。