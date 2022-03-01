位在北投的大地酒店慶祝7周年，即日起至4月底，推出兩款超值周年慶住房專案，邀請旅客「從心旅行」。「預約下次的旅程」專案讓住一晚再送一晚，入住即贈送7-8月暑假旺季住宿券，可提前約定下一趟旅程，同步可品嚐喜歡西餐廳最新推出的「環遊世界雙人下午茶」。「Lucky 7 Celebration」專案，同行者入住第2間享7折優惠，第3間再打7折（即49折），住越多省越多！此外，館內3間餐廳共襄盛舉，推出下午茶打卡即贈氣泡酒、消費滿額贈好禮以及第二份套餐半價等多重優惠。

大地酒店「從心旅行~預約下次的旅程」住房專案內容包括：雙人入住客房1晚，並贈送一套全新推出售價1280元+10％的「環遊世界雙人下午茶」與翌日早餐2客；大眾風呂、健身房、SPA水療池皆免費使用，夜晚時分還可至喜歡西餐廳，享受悠哉閒適的Happy Hour時光，每房再提供SPA 500元折價券。最重要的，憑此專案入住即贈送7月1日至8月31日暑期「等值房型住宿券」一張，不分平假日皆可使用，且不需加價。

大地酒店「從心旅行~Lucky 7 Celebration」住房專案適合親友相約出遊一同旅行，第1間為原售價，第2間依售價打7折，第3間依售價打7折再7折，等同於49折的超值優惠。同一筆訂單中若有不同房型，將以價低房型優先折扣，住越多省越多。另外本專案也適用於「連住」的旅客，第1晚為原售價，第2晚依售價打7折，連住至第3晚則可享有49折的優惠折扣，入住期間所有公共設施皆可免費使用，Happy Hour、SPA折價券等多項好禮一樣也不會少。

大地酒店西餐廳特別研發推出「環遊世界下午茶」，集結了亞洲、美洲、歐洲等世界各國的特色鹹甜點及飲品。另三月底前享用下午茶，拍照打卡分享就送每人1杯氣泡酒。館內岩一號中餐廳使用振興券滿額5000元即贈送紅酒1瓶。「月兒彎彎涮涮鍋」除同樣也有振興券滿額送紅酒，另外加碼再推出套餐第二套半價的超值優惠方案。以人造雪景聞名全台的大眾風呂，則推出同行第二位38折的優惠，希望在充滿感恩的生日月，讓每一位貴賓都能感受到我們暖暖的心意。

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