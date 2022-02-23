順仁兄弟會偕同烏日區玉闕朝仁宮捐贈16組太陽能LED爆閃燈給台中市警察局烏日分局三和派出所，裝置在車潮較多之高鐵站區路段。（烏日分局提供／黃國峰台中傳真）

烏日區通往大肚區望高寮山區道路彎路多且多夜間昏暗，由中市議員賴順仁發起組成的「順仁兄弟會」，注意到有夜間警示需求，日前偕同烏日區玉闕朝仁宮捐贈了16組太陽能LED爆閃燈給中市警局烏日分局三和派出使用，以提醒用路人行車時要注意安全。

烏日分局指出，三和派出所轄內，烏日通往大肚區望高寮的路段多為轉彎及邊坡路段，且燈光昏暗，容易發生較嚴重的交通事故，加上高鐵站區連接74匝道車潮較多，路況也較複雜，用路人常一不注意撞上分隔島，險象環生，急需警示標誌。

長期關注地方公益事務的順仁兄弟會看到警方需求，已捐贈出上百組的太陽能LED爆閃燈，供台中市警察單位使用，架設於易肇事路口，提醒用路人；日前更偕同烏日區玉闕朝仁宮捐贈16組太陽能LED爆閃燈給三和派出所使用，希望藉由爆閃燈的設置來降低事故的發生率。

三和所所長邱量虔指出，已將16組爆閃燈裝設在燈光較昏暗之轉彎邊坡道路，以及轄區內易肇事路口，尤其是轄區內成功西路通往望高寮之山區路段，夜間燈光昏暗，視線不佳，加上彎道角度大且多為邊坡，時常發生車輛轉彎速度過快，掉落邊坡之意外，裝設爆閃燈後，在夜間增加了警示效果，以提醒用路人行經該路段時提高警覺並放慢車速，希望因此降低意外的發生。

烏日分局長吳銘淵表示感謝「順仁兄弟會」、烏日玉闕朝仁宮的善舉不但提升轄內交通安全，更能有效防制交通事故發生，爆閃燈的警示效果讓更多用路人能夠平安返家，守護民眾生命財產安全，真是莫大的功德。並呼籲用路人行經路口應減速慢行，勿貪一時之快，保護自己也兼顧其他用路人安全，確保人民生命及財產安全。