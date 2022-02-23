經濟部長王美花23日視察台灣自來水公司「備援幹管複線工程計畫」之「旗津第二條過港送水管工程」，因旗津區現況供水採經高雄港過港隧道之600公釐鋼管作為送水管線，該管線於民國73年7月完工通水後，至今使用已逾37年。管線已近使用年限，且該管線為現有通往旗津區唯一送水管線，供水重要性高。為利於後續維護及提升供水穩定性，遂辦理本工程，增設第二條送水管線。

「旗津第二條過港送水管工程」施工上採用HDD潛鑽工法（Horizontal Directional Drilling），由陸地鑽掘至海床下後，跨越高雄港連接前鎮區及旗津區之既有管線，管線埋設長度為1075公尺，且口徑達710公釐，為國內少見之大口徑長距離創新施工方式；而埋設之管線材質採用抗腐蝕且使用年限高之HDPE（High-Density Polyethylene，高密度聚乙烯），確保長年埋設於海床下不會有鏽蝕狀況產生損壞。

本工程施工期間為110年5月至111年7月，現已完成工程中最重要之潛鑽施工，將HDPE管線成功從前鎮拉至旗津，埋設於海床下30米深。後續將繼續辦理與前鎮區、旗津區兩端之既有管線銜接工程，待完成後將能加強旗津地區之供水韌性及增加備援能力，可提升約1萬戶用水戶供水可靠度，增加每日供水量約1.02萬噸。