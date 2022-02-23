基隆市長選舉年底登場，國民黨已喊話推派前立委謝國樑，全力奪回執政權，民進黨雖尚未表態，但現任立委蔡適應呼聲高，形成藍綠對決、選情激烈。基隆市長林右昌今天上節目時表示，謝是在地大家族，有地方派系、政治勢力，在10年前可能加分，但自中二選區立委補選後，這些優勢反而成為候選人的包袱。

基隆政治版圖長期藍大於綠，林右昌執政後，地方藍綠勢力消長，國民黨今年計畫全力推派謝國樑，盼贏回執政權。謝國樑出身基隆「三功集團」家族，祖父謝清雲創設基隆二信合作社，父親謝修平擔任過省議員、基隆市議會議長，2004年首度參選立委，以第一高票當選，今年重磅回歸政壇，近期勤跑地方，尋求各方支持，拉攏已分崩離析的支持者，讓民進黨要保住執政任務增添幾分難度。

林右昌則認為，10年前，地方派系或地方家族政治勢力，對謝國樑可能是加分，但這次中二選區立委補選後出現轉變，在地方太有錢、有勢，反而會變成候選人的包袱，尤其能看出年輕選民相對敏感，反應和支持都不太好，但這些背景也由不得謝國樑，可能是社會在進步，民眾對於政治人物的要求或觀感也不斷提高。

林右昌說，這次有信心能夠順利接棒，他提及，8年執政以來，把國民黨以前留下的負債還掉、增添許多建設翻轉市容，讓市民變得以身為基隆人為榮，相信這才是市民想要的，而不是要一個只為自己利益，把市政發展跟進步放一邊，或只會喊口號的政黨、候選人，但這些口說無憑，一定會拿出成績給大家看。

對此，記者致電謝國樑詢問，他表示，針對這些評論，「沒有什麼想要回應」。