連日低溫寒流，稻作、蔬果容易受天氣及雨水影響，桃園市農業局盤點市內高風險作物外，也已提前呼籲農友加強整備，防範農作物受低溫災害，目前尚未接到農友反應有災損情形。

農業局表示，據中央氣象局資料顯示，近日受大陸冷氣團、強烈大陸冷氣團南下，全台各地天氣偏冷低溫，日前已列出市內轄區可能受災風險作物，包括水稻秧苗、柑橘、高接梨穗、桃、草花、甘藍、大白菜等蔬菜，已通知各農友加強整備工作預防災害。

「水稻插秧高峰期未到，躲過一劫受影響不大！」大賀米農場執行長陳士賢說，水稻插秧高峰期為3月初，因此大部分農民還沒插秧，少部分已經插秧或種植其他作物的農民，都有接到農業局提前通知寒流來襲，為此都有先鋪蓋不織布的防寒布，避免作物受傷，心血付之東流。

經營有機農場的吳成富則表示，有機蔬菜多使用溫網室種植，雖然不受暴雨影響，但室內、外空氣流通，溫度仍低，低溫的環境會使得蔬果停止生長、易出現病害，進而會影響到採收量，可預估未來採收量會急遽減少，若災損狀況未達市府災損救助金的申請面積，恐需農民自行吸收。

農業局指出，通常作物因低溫而災損狀況較少，2020年12月30日及2021年1月上旬曾有寒流來襲的災損通報，2021年3至4月出現高溫乾旱、8月上旬則有西南氣流豪雨，總計救助面積約97公頃，現金救助金額有269萬2766元，市府強調若有作物災損，會啟動查報機制並派員前往勘災評估。