臺中向日葵社會福利慈善事業基金會捐贈彰化大城、二水國中兩座「英文愛的書庫」，23日聯合揭牌，圖為大城國中英文愛的書庫。（吳敏菁攝）

臺中向日葵社會福利慈善事業基金會捐贈彰化大城、二水國中兩座「英文愛的書庫」，23日聯合揭牌，圖為大城國中英文愛的書庫。（吳敏菁攝）

彰化縣政府已經改造110座校園圖書館，為了縮短城鄉差距，更積極勸募適合學生程度的英文讀本，23日向日葵社會福利慈善事業基金會捐款30萬元，採購42箱書箱，每箱35本，共計1470本英文適齡優質圖書，讓大城國中及二水國中也成立「英文愛的書庫」。

彰化縣長王惠美表示，閱讀是學習的重要基礎，希望有更好環境讓孩子願意來讀書，浩瀚書海讓孩子增加更多智慧，特別謝謝財團法人臺中市私立向日葵社會福利慈善事業基金會捐款30萬，用在較偏鄉地區，讓資源分配能夠更平衡，投資教育就是投資未來，大家一起為未來的國家棟樑努力。

財團法人臺中市私立社會福利慈善基金會董事長陳俗蓉說，她是埤頭鄉土生土長的彰化人，對彰化土地有很深的感情，之前在彰化辦畫展，縣長王惠美王非常支持，除了畫展成功之外，義賣所得也有約300萬元決定做公益，知道縣長王惠美重視偏遠教育，尤其，英文要讓孩子從小扎根，具備國際觀，有感校園內適齡英文圖書少，於是加入捐贈英文圖書的行列。

大城國中校長趙士瑩表示，學校一直在推動閱讀，透過縣府補助，打造很好的閱讀環境，這學期會開始推動班班讀英文的讀本，讓讀英文書本更普及，日積月累，提升閱讀能力，也希望同學能透過閱讀學習科技的知識。

教育處表示，縣府一直都在推動校園閱讀，目前更積極在閱讀奠基礎上延伸英語學習，透過政府與民間攜手，期許提供更多元的學習素材，開拓學生國際視野，提升英文學習能力。