未來舊山線可望再展風華，成為台灣第一條多元運具觀光路線，串聯三義到后里需進行相關修復工程。（陳世宗攝）

各界建議未來舊山線全線復駛計畫由台鐵局主導營運，地方政府將配合周邊推廣觀光，朝2025年舊山線復駛目標邁進。（陳世宗攝）

舊山線鐵道貫串台中、苗栗，沿途有豐富的山林自然景觀和鐵道史蹟具有文化多樣性，為發展后里地區觀光，讓舊山線之美被全世界看到。立委楊瓊瓔及市議員陳本添等1日邀集台鐵局與台中、苗栗縣市政府共同會勘，3方取得共識，將參照苗栗目前營運鐵道自行車Railbike成功案例，朝「鐵道復駛、鐵馬先行」方向推動。

泰安里長江慶南說，1998年因新山線雙軌化完成，台鐵營運路線切換後，舊山線就已停駛；該路段通車為縱貫鐵路重要里程碑，惟現今部分路段改為鐵道自行車，部分路段更埋沒在荒煙蔓草中，舊山線已被政府選為世界遺產潛力點，卻任其荒廢，殊為可惜。

江慶南指出，希望政府學習日本嵯峨野觀光線之復駛模式，重新修復此路線，設立勝興、龍騰、泰安（舊）、后里等站，現階段由苗栗政府辦理鐵道自行車延伸至舊泰安站，型塑慢活舊山線，推廣在地旅遊，讓后里、泰安區域觀光價值加乘，促進產業活化。

陳本添表示，舊山線總長15.9公里，跨越許多世界級文化觀光亮點，包括3座橋梁、4個車站，還有8個隧道，當前各界均重視綠色交通，舊山線的復駛可結合搭配鐵道與鐵馬，作為有特色的觀光列車，也可串連苗栗、台中、彰化至南投集集支線，將成為鐵道觀光的國際級路線。

台鐵局副局長馮輝昇說，楊瓊瓔委員2年來多次協調，促成台鐵局與台中市、苗栗縣政府3方對舊山線未來營運方式取得共識；未來舊山線可望再展風華，成為台灣第一條多元運具觀光路線，串聯三義到后里需進行相關修復工程，修復金額將申請由中央全額負擔，共計規劃17億元經費，俟交通部同意後報行政院核定。

馮輝昇指出，未來舊山線全線多元運具復駛將可結合文化、觀光、地方產業特色，除帶動三義至后里沿線觀光與文化產業蓬勃發展外，並結合苗栗火車頭館、后豐鐵馬道、彰化扇形車庫、集集支線及日月潭風景區等觀光資源，全面拓展中台灣旅遊市場及活絡觀光產業。

楊瓊瓔強調，台鐵局與苗栗縣、台中市政府研議復駛多時，3方達成共識朝「鐵道復駛、鐵馬先行」方向推動，包括苗栗12.4公里、台中3.5公里，沿線土地為台鐵局所屬，建議未來舊山線全線復駛計畫由台鐵局主導營運，地方政府將配合周邊推廣觀光，爭取交通部全力支持近程的加速推動，朝2025年舊山線復駛目標邁進。