大學學測成績放榜，桃園市私立大華中學，今年高三學生共88位，面對108課綱首次登測的新型學測，超過3成以上在各科表現均達頂、前標，表現不俗。校方說，在學校六年一貫的培育之下，課程與活動多元且豐富，學生適性適才發展，面對學測的大考亦不落人後，各科均有亮眼優異的表現，為多年來的努力學習交出漂亮的成績單。

大華中學重視每位學生的學習，讓孩子在此環境下自由地往自己的目標前進，老師也提供不同的教育方法，讓學生適性發展。學測國文、英文、社會均達頂前標的鄭凱薰，高一在學長及老師的鼓勵下，參加了台灣大學人文社會科學營隊，與大學教授、學生，以及全國各地高中生進行學術交流，給了她諸多啟發，因此高中三年她積極參與校內外活動與競賽，以心理學系為目標的她更是積極撰寫、投稿小論文，為自己學術研究打下良好的基礎。

校方說，在108新課綱的考招制度變革下，大華中學積極推動多元課程、豐富競賽活動及培訓，讓孩子在不同領域一展長才。