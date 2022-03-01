瑞芳區行政轄區面積為7073公頃，1980年經台灣省政府劃定公告為全區山坡地範圍，為增進土地合理利用，新北市1997年推動瑞芳區山坡地範圍檢討，經4年來規劃、現勘到審查等程序，今年1月獲行政院核定瑞芳區山坡地檢討劃出61.2公頃，相當18.51萬坪，預期可加速區域發展。
新北市農業局表示，本次共核定劃出瑞芳區山坡地吉安段、吉慶段、瑞芳段、明燈段、逢甲段、 (魚桀)魚坑段約61.2公頃土地，主要位於四腳亭火車站、吉慶國小、大寮派出所及瑞芳火車站周圍並包括瑞芳區第二產業園區的平坦土地。
山坡地劃出後土地不再受水土保持相關法規限制，除免除水土保持計畫申請程序，亦可免繳納「山坡地開發利用回饋金」，降低土地開發成本，預期可推動當地區域發展，大幅提升廠商投資意願。瑞芳區公所即日起至3月25日於區公所、里辦公處佈告欄及公所官方網站辦理公開展示共30天。
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