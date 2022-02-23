對於近日大陸動力煤期貨個別品種價格出現異常波動的情況，大陸發改委23日晚間表示，已立即會同有關方面，開展異常交易行為排查，對涉嫌惡意炒作的交易主體進行了仔細甄別，並請地方有關職能部門嚴肅約談。消息傳出後，大陸動力煤期貨主力合約轉跌，此前一度上漲超過2％。

華爾街見聞報導，發改委表示，下一步將繼續會同有關部門，不斷強化市場風險監測和應對機制，有效防範市場風險和抑制過度投機，堅決依法依規嚴厲查處動力煤期貨市場各類違法違規行為，對違規主體進行約談問責並公開曝光，維護市場正常交易秩序，促進煤炭市場健康平穩運行。

另一方面，針對部分煤炭價格指數與當前市場煤價實際水準明顯不符的情況，發改委也提到，近日已經組織有關地方政府部門、煤炭企業、港口和煤炭價格指數機構召開會議，對指數採樣資訊逐條進行比對核實。

發改委表示，經核實確認後，部分價格指數主要存在以下問題：一是資訊來源不實。部分指數機構發佈的港口煤價採樣來源企業並未在港口定居交易，部分發佈價格的煤炭品種並未在港口銷售交易。

二是未按實際成交價採樣。部分指數機構僅按貿易商虛高報價作為採樣依據，未對實際成交情況和成交價格進行核實確認。三是價格採樣資訊滯後。部分指數機構採樣來源中，仍將已停產煤礦在停產前的高價作為採樣來源，採樣資訊嚴重滯後和不實。