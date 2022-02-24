勞動力發展署中彰投分署2022年預計規劃150個委外職前訓練班次，共提供4500個委訓名額，供待業民眾參加，課程職類多元實用，包含工業類的電腦製圖、商業類的室內設計、綜合服務類的樂齡長照，及餐飲製作等課程，由政府提供80％～100％的訓練費用補助。

凡符合特定對象身分的待業者，還能領取職業訓練生活津貼，委訓後，也有完善的就業輔導措施，鼓勵待業者提升就業職能，訓後順利與職場接軌。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，該分署積極整合民間資源，將委外訓練能量傳遞到轄區各角落，並緊扣就業趨勢及轄區產業需求來規劃多元化及實務導向的委外職前訓練課程，委訓後，也會輔導學員媒合就業，平均委訓後的就業率達7成以上，歡迎有意就業、轉職的民眾踴躍報名。

例如，委訓學員政龍，因疫情而結束了原經營生意，選擇加入「智慧網控人才培訓班」接受職業訓練，從基礎開始學習西門子PLC、工業配線及SCADA等技術，實習期間在耿舜企業學習工業配線及電控，因為工作表現良好，委訓後直接被公司聘任為工程師，順利轉換跑道的成功經驗，也讓政龍十分推薦待業者參加職業訓練，來學習一技之長。

另一位學員旻樺，失業後，報名參加「異國時尚美食料理班」職前訓練，課程安排從刀工技巧、麵團打發到進階的調味配方、創意擺盤等，歷經了2個月的扎實課程，訓後運用創意結合時下寵物商機，成立了『歐娜好寵好食．寵物蛋糕』，運用課程中學習的技巧，以新鮮肉塊混合蔬菜烘烤出爐的寵物蛋糕，受到很多毛爸毛媽的喜愛。旻樺成功地將自身興趣與工作結合，也鼓勵待業者可善用政府資源，勇敢追夢。