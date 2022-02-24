【LIVE直播】俄烏衝突再升溫！台灣擬對俄羅斯採取半導體制裁？ 外交部記者會說明

俄烏情勢緊張，最新消息普丁已下軍令，外交部今(24日)開記者會宣布，烏克蘭領事事務，經考量民眾安全、交通許可等因素，25日起由駐波蘭代表處暫時兼轄相關領務，並持續跟在烏克蘭的國人保持聯繫。

外交部說明，考量烏俄局勢升高，外交部近幾天都七度發布新聞資料和回應，呼籲國人避免前往烏克蘭，建議盡早離開烏克蘭，不論是我國僑民、留學生或國人，根據我們目前兼轄俄羅斯代表處回報，目前旅居當地的國人，有六人離開烏克蘭，五人前往烏克蘭西部城市，還有其他人選擇留在烏克蘭首都，目前還有28位國人留下來，整個在烏克蘭境內總計還有33位。

先前曾有議員指出，接獲在烏克蘭的台灣人陳情，當地業務由駐俄羅斯辦公室負責，但到莫斯科風險很大，希望改由駐波蘭代表處兼轄，對此，外交部也做出將由駐波蘭代表處暫時兼轄相關領務的決定。外交部說，目前有10位考慮近期離開烏克蘭，我們視國人安全為最重要考量，會持續跟旅居烏克蘭的僑胞、留學生跟國人持續保持密切聯繫跟協助。