俗話說，遇到好室友讓你上天堂，遇到壞室友讓你就像下地獄，本想大聲斥責，但同住一個屋簷下又無法太過明目張膽的指責對方不是，同居人不佳的衛生或生活習慣常令許多租屋族一個頭兩個大。

噁心室友讓家裡直接變回收場（圖／翻攝自Dcard）

日前一名女大生在網路論壇 Dcard 上發文抱怨自己的室友整學期不丟垃圾，並附上標註地上有六大包室友半年累積下來的垃圾都沒有被清掉的照片，此外桌上更有沒喝完的的飲料，畫面簡直髒亂到慘不忍賭！女大生表示「你的宿舍不是你的宿舍，是垃圾場吧」，從照片上可以看出地上能行走的空間已全被垃圾佔據，桌面不但擺滿物品，甚至連抽屜都被擋住。

居家整潔其實是居住者必須互相協調跟幫忙的（圖／示意圖，達志影像）

底下網友紛紛感同身受的分享自己遇過的更慘經歷「真心無法接受這種人」、「地獄使者等級，太狠」、「可能她喜歡收集垃圾吧」、「我以為女生宿舍都是香的」、「我室友的碗可以三個月不洗」、「我上學期的室友上廁所都不沖水...」、「之前室友食物放到長蟲」、「我室友常常在客廳公共區域垃圾丟到發霉或是流汁餿掉」。想要遇到好室友確實並沒想像中容易，正所謂「千金買房，萬金買鄰」，社會人類千百種，現在如何和室友相處對許多人來說已經變成一大難題了。