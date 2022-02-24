根據TrendForce研究顯示，2021年新能源汽車（含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車）銷售總量達647.3萬輛，年成長高達122%，創下汽車電動化發展以來最高成長幅度。其中，純電動車（BEV）約占71.6％，插電混合式電動車（PHEV）約占28.1％，燃料電池車規模則仍小。

據純電動車品牌排名，Tesla全球銷售總量突破93萬輛，市占率20.2％，位居第一名。排名第二的是上汽通用五菱，其低價微型電動車在2021年銷售依舊強勁，其他如歐拉和奇瑞也同樣因微型車而大幅提升銷量，該細分市場對新能源車市場的影響力大。整體而言，純電動車市場再次加速後新增了許多品牌分食市占率，前十名品牌集中度從2020年的64.4％，下滑至2022年的57％，顯示出市場競爭程度提高不少。

據插電混合式電動車排名，第一名位置由比亞迪拿下其在2021年以27.3萬輛的佳績成為龍頭，市占達15％，在比亞迪與位居第七名的理想汽車皆翻數倍成長下，顯示中國調降插電混合式電動車補貼金額的政策並未產生太大衝擊。除了幾家歐洲豪華車系依舊榜上有名，TOYOTA很快地前進至第五名，而隸屬於Stellantis集團、以性能車著名的Jeep則排到第10名，主要的銷售地為美國與歐洲。

若從區域性來看，2021年中國的新能源車銷量再度超越全球總量半數，而新能源車則占中國整體汽車市場的19.3％。TrendForce表示，中國市場除了競爭激烈外，還包括新品牌眾多且加快實現量產、合資品牌調整策略、自主品牌布局海外，目標鎖定歐洲、中東、東南亞等地。

此外，在歐盟強力推動電動化下，預期幾個領導國家如德國、法國的新能源車新車滲透率將在2022年來到20~25%。目前落後的美國市場在拜登政府不斷端出政策紅利下，品牌與供應鏈的行動具體化，包括各品牌積極推出受美國市場歡迎的Pick-up純電皮卡，加上眾多新創品牌如Rivian、Lucid Motors、Fisker、Lordstown Motors陸續進入量產下線階段，都使得美國電動車市場未來在數量和競爭格局上都十分值得觀察。

在全球節能減碳方向不變、車廠產品線比重向電動車移轉下，預估2022年新能源汽車總量將突破1000萬輛。 然而國際局勢動盪，俄國與烏克蘭衝突已使得原油價格上漲，此外，烏克蘭供應半導體製程所需氖氣，而俄羅斯則是鎳礦生產國之一，鎳為電動車電池的關鍵材料，一旦戰事升溫則車輛產業將承擔更多的成本上漲與供應鏈不穩定，為2022年新能源車發展增添變數。