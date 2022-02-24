新北中信特攻籃球隊3月4至6日主場三連戰，適逢白色情人節前夕，特別規劃「第一a情人」主題日，並推出粉、藍兩款主題限定球衣，不但設計融入許多戀愛元素細節，更在主題球衣背後放上每位球員專屬Instagram帳號，成為台灣第一支推出「社群帳號球衣」的職業球隊。

「在球衣背後放上IG帳號很有創意，我非常喜歡這個設計！之前曾看過其他球隊穿綽號球衣，但帳號球衣從來沒看過，很期待穿這件球衣上場。」中信特攻謝亞軒表示。

「第一a情人」主題限定球衣，除背後有社群帳號巧思外，LOGO設計也充滿戀愛氛圍，把隊名DEA加入愛心元素，並運用「註冊商標」串出「DEAR(親愛的)」拼音，隊徽也重新包裝改採粉紅色調，呈現出溫柔而堅定的DEA情人形象。情人主題球衣共有藍、粉兩款顏色，相當適合情侶日常穿搭，球迷版球衣將於3月4日中特信特攻主場商品部開賣，並於3天主場賽事期間，推出DEA情人主題系列商品一件9折、兩件8折優惠。

為營造白色情人節前夕的浪漫體驗，「第一a情人」主題日3天規劃豐富場邊活動，包括「玫瑰花配對換紅線」、「特攻球員和PS女孩人氣投票見面會」、「DEA密件傳情郵筒」及「最萌身高差拍照打卡」等活動，安排球迷與特攻球員和PS啦啦隊近距離互動的機會，現場並提供「球員人型小立牌」、「插畫家手繪明信片」等情人主題限量贈品，讓球迷感受濃濃戀愛氣氛。

此外，為將新莊體育館打造成籃球約會聖地，球團還暖心規劃「塔羅牌占卜」及「DEA球衣手作羊毛氈」等體驗攤位。4日賽前特別邀請到擁有15年經驗的知名「希望占卜師Angela」，於在現場免費進行塔羅牌占卜，讓球迷進場欣賞球賽同時也能找到專屬的感情溫暖指引，順利找到心目中最理想的「第一a情人」。