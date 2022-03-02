海洋廢棄物對海洋生態的永續經營危害甚多，新北市政府成立新北海洋防衛隊與藍海艦隊，結合民間力量清除漁港附近礁區的海底覆網及海洋廢棄物，去年度約清理1000公噸。

新北市漁業處表示，為優化漁港環境清潔及保障漁船作業，市府積極爭取行政院「向海致敬」計畫經費，攜手漁會加強清理漁港廢棄物，並於港區內設置廢棄物暫置區及攔木網，防範颱風、豪雨帶入漂流木、火山浮石等海漂垃圾，保障漁船進出及漁民作業安全，優化漁港環境。

另外，由於天然漂流物也屬海洋廢棄物的一環，去年受日本海底火山噴發，大量火山碎石隨海流漂散，繼而在台灣北部海岸出現大規模火山浮石，造成大量浮石留滯在漁港內，港內火山浮石雖不會堵塞航道，但船隻引擎吸入浮石將造成機械毀損，漁業處已協請漁會積極打撈清理漁港內火山浮石，並補助各區漁會辦理浮石清理補助計畫，持續清除港內浮石及監控港內情形，也提醒漁民朋友漁作航行時應注意安全。