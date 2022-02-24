俄羅斯總統普丁下令對烏克蘭開戰，莫斯科證交所暫停所有交易，但隨後該證交所又發布聲明，在當地時間周四（24日）上午10點恢復交易，未料，俄股一開盤就展開大屠殺，截至當地時間上午11:35（約台北時間下午4時35分），以美元計價的俄羅斯RTS指數慘殺49.09%（或591.07點），暫報613.04點，短線仍未見止跌跡象，創史上最慘跌勢。對此，網友直呼「史詩級毀滅」。

此外，俄羅斯股市以盧布計價的Moex指數也大跳水45.22%（或1689.84 點），暫報1690.15 點。

莫斯科證券交易所股指24日早盤開低，一度下跌近10%。開市約2小時後，該交易所宣布交易暫停，之後又宣布恢復交易。

今日稍早，據莫斯科證券交易所數據顯示，美元對盧布匯率一度漲至1比84.08，為2016年1月以來首次突破1比84；歐元對盧布匯率一度漲至1比95.24，為2014年12月以來首次突破1比95。

俄羅斯央行俄羅斯銀行（Bank of Russia）今天表示，該行將祭出措施，穩定盧布匯價和金融市場。