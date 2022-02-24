俄烏正式開戰，隨著俄羅斯總統普丁下令採取特別軍事行動，展開飛彈襲擊至少六個城市的機場和軍事基礎設施。除了外國媒體爭相報導前線第一手消息，社交平台推特(twitter)儼然成為另一個更貼近戰場實況的來源，來自四面八方的民眾拍下各種俄國入侵的軍事行動，震耳欲聾的槍聲、警報聲、爆炸聲環繞整個烏東地區。

根據外媒報導，當地民眾在烏克蘭西部伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）機場捕捉到飛彈從上空高速掠過，直直朝著機場一處炸出大火團，可以看到火光覆蓋隨即濃煙向上狂竄。然而，短短35秒的駭人影片曝光，底下留言區湧進大批網友討論，台灣PTT上更有網友驚訝表示:「當地居民怎麼那麼淡定?」

Wow. Video of a missile hitting an airport, reportedly in Ivano-Frankivsk in Western Ukraine. The geographic scale of this thing is crazy pic.twitter.com/odhvqin77Y — Alec Luhn (@ASLuhn) February 24, 2022

烏克蘭總參謀部表示:「俄羅斯開始對我方東邊展開密集的砲擊，六個機場紛紛慘遭飛彈襲擊。」

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)也在推特上表示:「這是一場侵略性的戰爭，我國將全力自衛並贏得勝利，是時候西方各國必須插手阻止。」