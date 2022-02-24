俄軍正式攻入烏克蘭，首都基輔與大城市接續傳出遭砲擊與爆炸的事故，而有烏克蘭網友拍到，一位民眾騎腳踏車時被砲彈擊中，當場雙腿被炸斷慘死，道路則因受砲擊，遍布大小坑洞，血腥的畫面嚇壞眾多網友。

有鄉民稍早在論壇《PTT》分享2段推特（Twitter）影片，影片內容為烏克蘭當地的監視器畫面，透過影片可見，為一位民眾在路上騎腳踏車，但天空突降下砲彈，瞬間炸出巨大紅色火光與白煙，而該民眾遭擊中後遭地面上死命掙扎。

下段畫面中，則為近距離拍攝方才發生砲擊的地點，被擊中的該位騎腳踏車民眾的遺體已被蓋上藍布，甚至可見部分已斷裂、血肉模糊的小腿露在藍布外頭，鏡頭再帶到其他畫面，本該平整的柏油道路因攻擊而驚現大小坑洞，遠處天空也飄出陣陣灰煙。

The moment when civilians were shot in Ukraine. pic.twitter.com/VfrjtE3lCX — REALIST (@realistqx1) February 24, 2022

Ukraine, reportedly city of Uman. pic.twitter.com/jDhH37CgTC — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022

影片曝光在網路上後，不少台灣網友崩潰留言，「太可怕」、「直接變渣了」、「乾這太真實了，R.I.P.」、「打平民百姓，瘋了嗎？」、「不敢點，戰爭真的很可怕不是兒戲!QQ」、「乾 好恐怖 後悔點進去」、「應該是雙腿被炸斷，爬幾下就死了」、「怵目驚心」。