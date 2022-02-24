烏克蘭西南部一處小鎮街道現況。（The Royal Family / 查爾斯 & 伊莉授權提供）

伊麗莎白前往當地的超市帶回物資。（The Royal Family / 查爾斯 & 伊莉授權提供）

俄攻入烏克蘭 西南部小鎮超市搶購畫面曝光

俄羅斯於台灣時間24日上午正式對烏克蘭展開軍事行動，烏克蘭總統亦宣布全境進入戒嚴，呼籲民眾保持冷靜。而在烏克蘭西南部一處小鎮旅居的台人回傳當地的畫面，許多民眾在超市搶購物資。

一名台灣人查爾斯與烏克蘭籍妻子伊麗莎白居住在烏克蘭西南部一處小鎮，他們向台灣媒體回傳多段當地居民正在超市搶購物資的畫面，畫面中可見，小鎮上街道上瀰漫沉重氣息，民眾塞爆超市帶回物資。

伊麗莎白沉痛表示，許多烏克蘭人正在戰死中，同時向美國總統拜登發出最沉痛的呼救，希望美方能出兵援助烏克蘭，倘若現在不這麼做，那將會讓全世界陷入第三次世界大戰中，希望美國別再躊躇不前。

下為伊麗莎白呼救全文：

我是伊麗莎白，我是烏克蘭人， 我想告訴美國總統，是的，我知道，這是一個非常艱難的決定－派遣軍隊到烏克蘭，但如果你現在不這樣做，幫助我們，保護自由，我相信全世界都會參與在第三次世界大戰中，我相信烏克蘭和台灣很快就會被佔領。

這一次是關於公平和正義

我想知道你還在等什麼？ 你是等到很多烏克蘭人死了，然後你才會派軍隊給我們，這樣人們就會給你榮耀，還是等到俄羅斯攻擊美國？