購物平台方便且快速，商品更是應有竟有，一名女網友發現，有賣家販賣「民國生日號碼千元鈔票」，一張要價1500元且已經有1人購買，讓她十分傻眼，不少網友見獨特商機也笑稱，「我是覺得賣的人超賺，買的人超怪」。

一名女網友在網路論壇Dcard發文表示，最近在逛購物平台時，在推薦購物清單中看到一商品，勾起她的好奇心。從照片可見，有賣家以1500元的價格，販賣「民國生日號碼千元鈔票」，且已經有1人購買，而該項商品的特色正是鈔票上的流水號與民國出生年月日號碼相同。

賣家販賣「民國生日號碼千元鈔票」，其特色正是鈔票上的流水號與民國出生年月日號碼相同。（圖／翻攝自Dcard）

以商品圖的千元鈔票為例，其流水編號為340411，也就等於民國34年4月11日，試圖吸引同天出生的人買回家收藏，該名賣家也在商品介紹欄中寫道，「這是生日日期鈔票，可拿去裱框送人」，強調每個號碼都是獨一無二、僅此一張。

獨特商機讓原PO忍不住吐槽，「不知道其他人收到上面印自己生日的鈔票會不會開心，但我收到鈔票一定很開心」。也有不少網友笑稱，「我是覺得賣的人超賺，買的人超怪」、「或許對數字敏感的人會喜歡」、「我也有看到一樣的商品出現在我的推薦頁面上」、「我有看到這個，我看到也發出同樣的感嘆，真的好詭異」。