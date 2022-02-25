俄羅斯攻打烏克蘭震驚全球，也導致金融市場出現劇烈震盪，外資昨天賣超台股金額為史上第五大，引發市場恐慌。針對此，法人建議理性觀察。只要俄烏戰爭不再惡化為強權國間的戰爭，包括台股在內的全球股市未來有望止跌彈升，建議投資人近期若遇到指數拉回，不妨透過逢低分批布局方式，才不會錯過未來的止跌彈升行情。昨天投信法人力挺台股，逆勢買超49.78億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股近年表現亮眼，整體的成交量能已不能同日而語，應以成交值、整體市值比重對照外資買賣超台股的絕對金額，來分析法人資金的動向。

保德信投資管理部協理許(豊弟)勻指出，目前應密切留意俄羅斯對烏克蘭戰爭的態度，若俄羅斯僅為透過此舉討回話語權，而非對烏克蘭發動焦土戰爭，則狀況最混亂的情況可能已發生，未來投資人反而宜留意可以逢低介入市場的時點。事實上，今年來加上俄烏戰爭引發的股市拉回，已讓美國S&P500的本益比回到2017年的水準，而從基本面看，S&P 500企業公布財報中，高達76%的公司獲利優於預期，盈餘年增率為28%，連續四個季度超過25%的強勁成長，長線來看可望支撐股市延續長期多頭走勢。

回顧歷史，戰爭開打初期不論股債匯市都難逃大幅震盪的命運，不過一但事件緩和後，股債市等往往會出現一波大幅反彈，並回歸基本面走勢，惟本次俄羅斯攻打烏克蘭，可能影響市場對於消費者物價指數推升、油價揚升、通膨壓力等預期心理，對於投資信心面的衝擊須持續觀察。

日盛投信強調，多重事件干擾全球金融市場出現大幅震盪，在投資上，除了提高投資組合的安全邊際，在投資機會方面也可伺機把握，由於全球景氣復甦態勢未變，震盪過後在投資策略上，建議布局包括智能車在內之具有成長價值動能及產業趨勢明確之主題型產業基金，把握中長期投資機會。