俄烏開戰黃小玉價格飆10年新高，福壽(1219)董事長洪堯昆指出，短期內黃小玉仍將持續揚升，至於何時能夠回穩，需要看這場仗要打多久！至於台灣受到市場穩定的支撐，受到的影響應該還好。

食品股今日漲多跌少，宏亞(1236)、福懋油(1225)漲幅都在1%以上，台榮(1220)、愛之味(1217)、聯華食(1231)及大成(1210)等都力守平盤上方，高價股的鮮活果汁-KY(1256)則是壓低整理。

關於蛋荒，洪堯昆說，雞蛋會慢慢的穩定下來，只要媒體不要再刻意炒作，民眾不恐慌囤蛋，其實應該是夠吃的。只有在加工蛋的供應上可能比較不夠，他說，以往同一規格的蛋是供民眾購買，較大或較小的蛋會供應加工蛋市場，目前無論是大的、小的雞蛋都流向一般民眾購買的市場，所以會讓加工蛋供應量減少。

大宗的黃小玉採購多半會一次談妥半年、一年的量，台灣目前使用的原料是先前採購的價格，俄烏戰爭若是能在短期內結束，對台灣業者成本來說不會受到立刻的影響。