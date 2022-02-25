台灣經濟研究院25日表示，俄羅斯24日對烏克蘭發動攻擊，全球金融市場波動加劇，美股當日激烈震盪後仍然收漲，今天亞股普遍回神，顯示市場衝擊應以短期視之，但是軍事衝突直接推升了原物料的價格，黃金、原油、糧食價格飆漲，對物價的影響比較大，增添美歐通膨壓力與經濟復甦不確定性，對台灣後續的物價走勢亦有所威脅。

台經院25日公布1月三大產業營業氣候測驗點，製造業營業氣候測驗點轉為微幅下滑，服務業測驗點亦結束先前連續五個月上揚態勢轉為下滑，營建業測驗點轉為上揚。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業1月間遇上農曆春節前國內烯烴廠、鋼鐵廠高爐與機器設備進行設備檢修而減產，使得製造業廠商對於當月與未來半年景氣表現看法表現分岐。服務業營業氣候測驗點下滑，亦因春節長假前股市交投清淡，加上金融市場對於通膨加速升息的擔憂，美股回檔修正亦拖累台股，故證券業者看壞當月景氣表現。

營建業方面，台經院產經資料庫總監劉佩真分析，1月測驗點轉為上揚主要是來自於營造業者看好未來半年景氣的緣故，政府採多元化方案減輕承攬公共建設營造廠建材成本上揚的壓力，加上商辦廠辦等工程新建、改建商機依然看好所致。不動產業，實際上1月景氣看法較為保守，至於未來半年房市景氣不易出現崩跌，尚以持平視之。

2022年1月製造業營業氣候測驗點為103.87點，較上月修正後之104.05點微幅下滑0.18點，結束先前連續二個月上揚態勢轉為下滑，且下滑幅度有限，台經院指出，顯示廠商認為1月景氣表現與上月差異不大。

服務業部份，2022年1月服務業營業氣候測驗點為95.74點，較上月修正後之98.77點下滑3.03點，結束先前連續五個月上揚態勢轉為下滑。至於營建業，2022年1月營業氣候測驗點為110.00點，較2021年12月之108.91點上揚1.09點。