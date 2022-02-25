俄羅斯對烏克蘭開火，從經濟暨策略專家眼中，這場戰事打得很「政治」，包括俄歐既有油管不在攻擊線上，保留俄歐天然能源的如常供應，國際所提的「將俄國踢除在SWIFT系統之外」，實際上都不會發生。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德25日表示，至今衝突地區並非重要供應鏈區域，不在東亞的日、韓、台、中等地，也不是西歐或美國的重要需求市場，俄羅斯及烏克蘭的GDP在全球占比分別為1.8％和0.2％，國人對此事件需要真正關切，在於俄羅斯是全球重要的能源、關鍵礦物，及小麥產業，烏克蘭則有「歐洲糧倉」之稱。

「戰事將使能源、金屬及糧食價格上漲，進而推升全球物價」，孫明德並提醒，金融市場原本就有美國升息壓力，俄烏衝突成為引發市場恐慌的新導火線，影響金融表現。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，俄羅斯跟烏克蘭是全球氖、氮、氙的出口國家之一，這些氣體及金屬在半導體製程扮演關鍵角色，在晶片製造雷射應用、感測器、記憶體，甚至曝光、蝕刻製程，都是重要的關鍵材料。不過，美國半導體供應鏈當中，有90％的氖是烏克蘭進口，35％的鈀靠俄羅斯供應。

劉佩真指出，台灣半導體產業並未像美國高度依賴單一來源影響，實際上台灣廠商現在多有6個月的安全庫存，