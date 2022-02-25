竹東鎮台泥公園利用舊有地貌，打造成特色公園。（莊旻靜攝）

竹東鎮中正公園為在地第1個特色公園，具有豐富的遊樂設施。（莊旻靜攝）

228連假即將到來，新竹縣政府推出特色公園攻略，整理各鄉鎮市的特色公園，提供民眾在地遊園的方向，包含竹北市的AI智慧園區公園，竹東鎮的台泥公園、中正公園，還有新豐鄉的埔和公園，特色遊具讓小孩能探索、玩沙、攀爬，達到「父母放鬆、小孩放電」的效果。

新竹縣長楊文科表示，近年縣府及各公所致力打造特色公園，並展開「3年投入2億元改造22座公園」的政策，22座公園預計在今年下半年陸續完工，屆時提供更多優質的休憩空間，讓民眾使用。

AI智慧園區公園位於竹北市莊敬一路540巷與智慧二路交叉路口，面積達2公頃，具有7大種類遊具，包含大碗公溜滑梯、攀爬隧道、滑索遊戲場、鳥巢鞦韆、沙坑、旋轉陀螺等，以及為幼齡孩童設計的滑步車跑道、高齡者使用的體健設施，適合全家大小共享。

竹東鎮台泥公園則位於竹東鎮東寧路1段，保有台泥舊廠區的大理石地景藝術，打造長型斜坡攀爬網、磨石子溜滑梯、沙坑、跑酷設施等，並設置綠色草皮覆蓋的水管涵洞。而中正公園則位於新正路、中正路口，具有攀岩山丘、磨石溜滑梯、隧道攀爬網、鞦韆、沙坑等設施。

竹東河濱公園近日櫻花盛開，過去由民眾、公所共同種下的櫻花樹，現正盛開中，竹東鎮公所也在2月26日舉辦健行活動，邀請民眾踏青、拍美照。新豐鄉埔和公園則位於埔和村集會所旁，占地8000多平方公尺，引進丹麥KOMPAN特色遊具、2座山丘磨石子溜滑梯、沙坑、旋轉盤及鳥巢鞦韆等，具有豐富設施。