信義全球資產統計2021年台中市工業地產實價登錄已揭露資訊，交易總金額來到255億元，其中，南屯區、龍井區、大甲區等三個行政區交易規模較去年成長，尤其南屯區更是成長245%。由此可見，企業設廠選點區位，除了在台中工業發展眾所皆知的「大肚山奇蹟區域」外，現也逐步外擴，形成大台中產業走廊。

信義全球資產總經理柯宏安分析，依台中市政府所公布資訊，去年第四季投資台灣三大方案中，台中企業投資家數為六都最多，此外，2020至2021年台中市的累計新登記工廠家數就佔全台總數近1／4，這些都會帶來工業地產交易需求。

進一步觀察實價登錄已揭露資訊，台中市2021年工業地產整體交易規模來到255億元，雖較2020年312億低，但因實登揭露有遞延性，全年度仍有機會挑戰300億大關，顯見台中在企業投資動能下，不只土地、新商辦搶手，工業地產也呈現熱絡的現象。

統計2021年台中市各行政區工業地產交易規模，南屯區交易規模38億元，廠房及工業土地交易同步較前年成長，其中，有近7成交易集中在精密機械科技創新園區及台中工業區，成為上市櫃公司設廠選址的熱門區域，像是上銀科技就在精密機械園區內設立營運總部。

另外，龍井區交易規模27億元，主要熱區為臨台中港的台中港關連工業區二、三期，受惠許多傳產業及運輸業進駐，如去年就有建新國際投資此區域土地；大甲區的交易規模17億元，則成為去年北台中的工業地產熱點，其中，工業土地交易占該區整體交易的97%。也就是說，除過去大肚山產業聚落發展亮眼，被稱為「大肚山奇蹟」，大台中產業走廊現也漸漸成形中。

總經理柯宏安補充，台商回流以及工業4.0熱潮下，近年自用型買方積極購置工業地產，而台中的精密機械科技業發展一直有目共睹，精密機械、工具機等供應鏈造就了產業群聚設廠。日前行政院核定科技部中科台中園區擴建二期籌設計畫，將持續引進半導體產業，加上台中原本就有產業鏈完整、人才聚集、交通便利等三大利基點，對於吸引企業進駐的優勢將更明顯，預期仍會帶動工業地產交易。