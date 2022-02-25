中鋼(2002)周五上午召開第17屆董事會第19次會議，通過主要議案。去年度營業收入4683.27億元，營業毛利953.14億元，營業利益797.57億元，稅前淨利844.13億元，本期淨利689.06億元，歸屬於母公司業主淨利620.53億元，基本每股盈餘4.02元，較前一年的0.05元大幅成長，超過前四年EPS總和。公司擬配息3.1元，以周五收盤價36元計算，現金殖利率達8.61%。

中鋼110年度盈餘分配案，建議110年度分配特別股股息每股現金1.4元及特別股紅利每股現金1.7元，合計每股現金3.1元；普通股紅利每股現金3.1元(110年每股稅後盈餘4.02元，股利配發率77%)(以110年度每股平均收盤價33.25元估算，現金殖利率為9.32%)，提送111年股東常會承認。

中鋼子公司中龍鋼鐵周四也公告董事會決議，110年度盈餘分配案，決議普通股每股分派現金股利1.574元。公司並通過投資21.46億元推動再生水相關工程，預計投資日期為111年4月1日至114年12月31日，中龍表示，除開發多元化水源，降低公司缺水風險外，此案是將使用福田都污處理場所排放的放流水，以取代自來水，可將越來越珍貴缺稀的自來水留給社會大眾供民生用途，以善盡企業社會責任。

針對俄烏戰火，中鋼表示，將研擬削減外銷、以內需優先。而先前3月內銷盤價全面調高，國際熱軋報價陸續上漲，後市行情持續看漲。中鋼也認為，在俄烏關係未能緩和前，預期全球鋼價短期內震盪向上，第二季喜迎旺季到來。

中鋼將於6月17日召開111年股東常會，地點位於高雄市小港區中鋼路1號。