Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henichesk in the Kherson region. Asks them why they came to our land and urges them to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers grow when they die on the land of Ukraine] #Ukrainian #UkraineWar #StopPutin pic.twitter.com/Y19h2wMnAs — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) February 25, 2022

隨著俄國入侵烏克蘭，《每日郵報》24日報導，1名黑尼切斯克的烏克蘭大媽勇嗆全副武裝俄國士兵的影片，正在社群媒體上熱傳。影片中她朝2名士兵大呼「X他X在來我們土地上做什麼」，不少網友稱讚這名大媽為「真女人」。

在影片中，烏克蘭大媽對著2名入侵的士兵咆嘯，「XX媽來我們土地做什麼」，被嗆聲的士兵則試圖安撫大媽，讓地方媽媽安靜下來。

嗆聲完後這位地方媽媽離開，卻突然回頭再次嗆聲「你應該把向日葵的種子放口袋裡，這樣你死了就會在烏克蘭的土地上長出花來」。

在推特上，不少網友盛讚這名女子為女漢子。1名網友留言，「令人驚訝的勇氣，謝謝，我們與你同在」。