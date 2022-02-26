家鄉遭俄羅斯入侵，人在台灣的烏克蘭人憂心如焚，不斷透過各式管道打聽最新狀況。台灣媳婦譚雅（Tanya）分享，被俘虜的俄羅斯士兵透露，他們原本以為要執行訓練任務，準備回家前，突然收到上級傳來「即刻攻擊烏克蘭」的命令；現在連白俄羅斯、車臣也將加入戰役，讓譚雅氣得痛批俄國無恥至極！

譚雅在俄烏戰爭開打後，已和家人聯繫上，表示家人目前平安，但姊姊一家因聽說居住地恐怕遭到攻擊，正在找避難所，「朋友們有人想離開，大多因交通堵塞無法離開城市，部分轉到鄉下避難」。

譚雅並分享外媒報導，被俘虜的俄兵證實，原本以為只是從事訓練、情蒐，以及維持烏東和平等任務，沒想到就在要回家前，突然被告知「即刻攻擊烏克蘭」。

俄羅斯不僅大軍壓境，現在又找上白俄羅斯、車臣幫忙一起打烏克蘭，譚雅痛批「用別人的士兵打自己的侵略戰爭，真是無恥至極！」她強調，很多人認為小國挑戰大國，這些都不能合理化侵略事實，「我們反對的是違反和平協定的軍事行動！更何況以維持和平的理由出兵」。