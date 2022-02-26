俄烏戰爭爆發，俄軍持續進攻烏克蘭，看到烏克蘭人民蜂擁逃難，資深媒體人彭文正25日透露，自己在1991年「波斯灣戰爭」期間，被當時任職的台視公司派赴中東第一線，進行採訪和紀錄，成為戰地記者。當年派駐在戰區近一個月時間，穿梭在邊境地區，差點被埋在地底下的地雷炸飛，還看到很多難民奔逃到機場，是自己永生難忘的經驗。

彭文正25日在其主持的網路節目「政經關不了」表示，看到俄羅斯和烏克蘭爆發戰爭，讓他想起30年前，自己曾是台灣第一批紀錄1991年「波斯灣戰爭」的台灣戰地記者，彭文正強調，「我沒有騙人，就素偶啦」，也有一部份的人早在開戰之前就進去了，但自己是開戰當下第一批派往戰地的戰地記者，他還記得，自己當時任職台視，搭檔的攝影記者叫林文覺，採訪近1個月的時間，當時伊拉克把所有記者趕出戰場、趕出科威特和以色列，所以他只能轉往中華民國駐約旦大使館，他還記得，當年半夜2點鐘，被約旦大使館的秘書搖醒，告知記者團戰爭正式開打，雖然約旦離戰場有段距離，但依稀能聽到轟炸的聲音，開戰後還目睹當地人逃離家園的恐怖。

圖為烏克蘭首都基輔地區一處軍事設施遭到炮擊。（路透）

「當年親眼看到在往約旦機場的路上，塞滿了難民，逃難的車子一部接一部帶著滿滿的家當，所有荷槍實彈子警察挨各盤查，有的人被槍托打下來受傷，卻爬也要爬過去，當時不知道有多少人在逃難」。彭文正印象深刻說，自己很慶幸，能大難不死，活著回台灣。

彭文正坦言，當年台灣記者團只去了3組人，除了自己台視2人，華視和中視也各去了2人，幾個人扛著攝影機拿著紙筆和行李就出發了，當時和美國的採訪記者團相比，實在差距甚遠，當時CNN記者團是包下了整層Hotel，甚至在飯店頂樓有自己的直升機隨時待命，一但有狀況時，就能隨時撤離，還有隨行軍醫，甚至還有防毒面具，因為當年謠言滿天飛，傳聞伊拉克可能使用毒氣攻擊，不過自己當年還年輕甚麼都不懂很敢衝，每天往邊境衝，有人警告可能地底下埋地雷、可能會被邊境部隊射殺，自己也沒在怕。當年也的確因而拿了很多獨家，現在回想起來，戰爭真的是很可怕的事情。