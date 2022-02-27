65歲臺電退休的馮姓男子疑似酒後搖晃過馬路，遭楊姓高二生騎腳踏車撞上，導致外傷及顱內出血，事後診斷出罹患「腦器質性癥候群」還加速失智，家屬提告求償。一審判楊男及父母親須賠償馮男114萬元，但二審高雄高分院認定馮男不積極治療慢性病、害腦部加速退化，責任須自負7成，楊男及父母親責任經逆轉，還是得賠償114萬元，全案定讞。

2017年4月30日傍晚6點，就讀高三的楊男放學騎腳踏車回家，行經小港醫院前、山明路與宏和街口，馮男突然從路旁汽車停車陣中竄出，楊男嚇到，緊急剎車還是撞上馮男，兩人都倒地。不過，楊男僅皮受輕傷，但馮男卻撞到頭部，導致頭部外傷及顱內出血，緊急送醫保住一命。

馮男家屬認定，車禍傷害導致馮男罹患「腦器質性癥候群」，是一種不可逆的精神病，還害失智癥狀更加嚴重，終生需要看照，家屬連帶受苦。參考交通局行車事故鑑定委員會鑑定的肇責比例「馮男三成、楊男七成」來計算，求償看護費及精神撫慰金371萬元。

法官查出，馮男2012年至2015年間曾發生疑似中風癥狀，腦部電腦斷層顯示已有陳舊性腦中風、大腦皮質萎縮、腦室擴大、腦室周圍白質病變及雙側內頸動脈與脊椎基底動脈粥狀硬化等現象，導致認知功能退化。罹患腦器質性癥候群，有部分來自原本的慢性腦部退化疾病。

楊男父母強調，馮男當時喝醉了，突然從路旁停車的空隙中竄出，才害楊男反應不及、直接撞上，楊男縱使有責任，也該依《民法》第217條減輕。

一審法官認定馮男可請求385萬元，楊男及其父母親對馮男腦病變需承擔5成責任、過失部分需承擔6成責任，判賠114萬元。上訴至二審，法官認為馮男事發後一年，記憶、言語能力確實受損，但其慢性病舊疾不積極治療，加速腦部退化，應付7成責任。經計算，楊男及其父母親仍需賠償114萬元，不得上訴。