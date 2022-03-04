行政院長蘇貞昌今赴立院進行施政報告並備詢，面對立委要求對停電致歉，蘇貞昌表示停電確實不應該，誠摯向受到影響的同胞、產業表示最誠摯道歉。至於經濟部長王美花「自請處分」的程度是否會下台？蘇貞昌說，他會追究責任不會護短，「但我不以處分人為樂，以處分人做交代，我處分是不得以，處分是為了不要再發生。」

值得注意的是，針對昨日停電所引起的民間、產業財損，民眾黨立委邱臣遠要求經濟部必須盤點產業損失，並建立單一的理賠窗口。對此，蘇貞昌說，會就受害的事情做盤點；王美花則允諾，會請台電成立單一窗口處理，讓大家可以申請。

蘇貞昌今率王美花等閣員赴立院進行施政報告並備質詢。針對昨日發生的全台大停電，造成逾5百萬戶受影響，民眾黨立委邱臣遠質詢時，就直言昨天是921大地震後台灣最嚴重的停電，行政院是不是應該致歉？他說，不是每次出事情就會要政務官下台，但昨天的事情已經不是第一次，有關王美花的自請處分，是否應該負起政治責任下台，希望蘇貞昌做出承諾。

對此，蘇貞昌表示，既然發生這樣的結果，必有其原因，他一定要嚴查、嚴辦，以防再發生。而相關人員必須有怎樣的責任，一定會要求經濟部給完整、正確的報告，對於責任必定會追究，不會護短。他說，「我做事情，該負責任不會護短，但我不以處分人為樂，以處分人做交代，我處分是不得以，處分是為了不要再發生。」

邱臣遠追問，為何同樣問題一再發生，經濟部、台電到底在做什麼？行政院早在去年也成立穩定供電專案小組，為何成立後還一再發生？王美花則將矛頭指向台電第一線操作人員。

王美花表示，興達電廠的開關廠大修之後進行恢復測試，因為開關附近的絕緣體沒有充滿就去打開，才造成這樣的跳脫，影響整個龍崎電廠，後續也造成南部電廠的斷電，「沒依照程序執行，確實要深刻檢討」，人員的管理與專業要求，也需要深刻檢討。

王美花說，針對電廠的韌性，及如何更有效隔開，避免一個電廠的操作錯誤影響太大的範圍，這也需要做系統面的檢討。她說，電網相連有優點，但也因此造成昨天的情形，未來會思考，當發生事故時要有斷點斷開，讓電廠更有韌性。

王美花進一步表示，有很多的事要做，事實上經濟部也開始做了，但相關的斷點與韌性有系統上的複雜性。至於人員管理、防呆機制，以昨天個案來看，本來是有掛牌顯示開關故障中，要重啟就要落實檢查才能操作，因此這部分也有執行與督導的責任，未來會嚴加訓練、深刻檢討。

對於台電是否因趕工而釀成災害，王美花澄清，沒有這個事情，完工的時間是3月中旬，現在只是在測試，絕對不是趕工造成。