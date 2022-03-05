全台大停電兌現承諾請雞排？ 王美花：很抱歉今天不是「缺電」

台南永康永華路、公園路一帶700戶無預警停電。（摘自臉書「台南-永康陳世霖咱ㄟ厝邊」／洪榮志台南傳真）

303全台大停電引爆民怨，不料才剛過2天，台南市永康區5日傍晚又傳出無預警停電，引發民眾議論。據了解，永康區永華路、公園路一帶疑似地下電纜故障，導致大約737戶停電，台電已派員搶修，預計晚間11點完全復電。

據了解，今天傍晚6點35分左右，永康區永華路、公園路一帶停電。經台電派員搶修後，初步研判為分歧線地下電纜故障引起，原本預定於晚間7點39分完全復電，但直到晚間8點多還有16戶停電。