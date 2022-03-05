303全台大停電引爆民怨，不料才剛過2天，台南市永康區5日傍晚又傳出無預警停電，引發民眾議論。據了解，永康區永華路、公園路一帶疑似地下電纜故障，導致大約737戶停電，台電已派員搶修，預計晚間11點完全復電。
據了解，今天傍晚6點35分左右，永康區永華路、公園路一帶停電。經台電派員搶修後，初步研判為分歧線地下電纜故障引起，原本預定於晚間7點39分完全復電，但直到晚間8點多還有16戶停電。
303全台大停電引爆民怨，不料才剛過2天，台南市永康區5日傍晚又傳出無預警停電，引發民眾議論。據了解，永康區永華路、公園路一帶疑似地下電纜故障，導致大約737戶停電，台電已派員搶修，預計晚間11點完全復電。
據了解，今天傍晚6點35分左右，永康區永華路、公園路一帶停電。經台電派員搶修後，初步研判為分歧線地下電纜故障引起，原本預定於晚間7點39分完全復電，但直到晚間8點多還有16戶停電。
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