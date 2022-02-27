救國團台南市工商青年社會服務隊結合柳營區太康里里長、區公所，打掃太康里綠色隧道環境。（台南市柳營區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市柳營區太康里芒果樹綠色隧道是地方一大特色，但枯枝落葉多也是一大問題，除了環保志工隊每月打掃，救國團台南市工商青年社會服務隊發起打掃運動，27日結合在地里長、區公所進行自發性環境整理工作，讓在地里民很感動。

南市救國團工青隊第2屆會長會長顏明福表示，救國團早期多從事社會青年及在學青少年寒暑假營隊服務工作，近年來更多著力於社會公益服務工作，自己是太康子弟，因此希望能回饋鄉里，將公益服務地點擴及太康里。

顏明福說，太康里環保志工每月第2周進行掃街工作，往後每月的第4個周日，救國團工青隊皆會前往太康綠色隧道做環境整理及綠美化工作，期待也能獲更多在地居民響應，共同守護居住家園的環境衛生品質。

柳營區公所表示，公所運用社會勞動、安心上工及環保義工等人力全面進行轄區環境整理工作，也感謝救國團工青隊、太康里里長林國明及義工朋友們一起共襄盛舉打掃家園，增添社會公益服務示範行為。