受到全球通貨膨脹引起各國升息壓力，金融市場震盪下跌，政府基金1月全軍覆沒勞動基金掌管的勞動基金（底下有新舊制勞退及勞保基金等6基金）及國保基金同步虧損，合計虧損1181.2億元，收益率負2.2％。

勞動基金運用局表示，因全球通貨膨脹引起各國升息壓力，金融市場震盪下跌，短期績效受到影響，截至1月底之評價後收益數為負1095.7億元元，收益率負2.23％。

其中，新制勞退基金規模為3兆1906 億元，收益數負735.4億元收益率負2.33％；舊制勞退基金規模為9512億元，收益數負210億元，收益率負2.59％；勞保基金規模為8355億元，收益數為154.1億元，收益率負1.97％；。

另受衛福部委託管理的國保基金規模為4636億元，收益數為負85.5億元，收益率為負1.94％；受農委會委託管理的農退基金規模為35億元，收益數為92萬元，收益率為0.03％。

運用局表示，1月全球通貨膨脹持續升高，美國聯準會升息在即，加上各國疫情依然嚴峻，致使供應鏈瓶頸緊張，復以地緣政治局勢衝突，大幅增加全球金融市場的波動，全球股市紛紛回落，而債券市場也因殖利率走升而下跌。

展望未來，運用局指出，根據國際貨幣基金會（IMF）發布最新全球經濟展望報告指出，因美中兩大經濟體成長放緩，疫情升溫與通膨升高打擊，將今年全球經濟成長率預測由4.9％下調至4.4％，並表示高通膨的持續時間可能比先前預期的久，但隨著供需失衡在今年減弱、主要經濟體的貨幣政策調整，通膨可望在今年有所緩解。

在國內方面，運用局說，財政部公布1月出口值為399.8億美元，年增率16.7％，持續穩定成長，並指出雖然新冠疫情迄未平息、美中貿易抗衡、供應鏈瓶頸均帶來不確定性，惟主要國家陸續推動基礎建設，疫後買氣及新商機看好，我國第一季出口可望維持2位數增長態勢。