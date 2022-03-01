以「健康療癒」為發展主軸的北投老爺酒店館內「PURE」法式餐廳出新菜單，主廚陳之穎順應節氣，以「春日．健康．經典」為主題，嚴選當季鮮蔬與澳洲和牛臉頰、紐西蘭小羊排、美國特級肋眼牛排等高檔食材一同入饌，搭配多元的料理手法，從冷熱前菜、湯品、主菜至法式小點，打造色彩繽紛、風味迷人的春日饗宴，午間套餐1600元起，晚間套餐1900元起，一成服務費另計，推薦喜愛美食的饕客前來一嚐。

北投老爺表示，疫情開始後，民眾健康意識漸升，主廚陳之穎秉持「原味食材、健康烹調」的理念設計新一季菜單，並顛覆一般人對法餐的既定印象，將單道供應的前菜改為成套上桌，以冷前菜為例，一次可品嚐微帶柑橘香氣的「干貝韃靼」、層次豐富的「春季鮮蔬」及揉合芥末苦嗆及辛香味的「炙燒現流鮭魚」等三道菜色，以清爽而豐盛的開胃小品，為春日饗宴揭開序幕。

有別於爽口的冷前菜，兩道熱前菜「煎烤沙腸魚」及「經典油封鴨」偏重口味。主廚選用俗稱「沙梭」的沙腸魚，煎烤後搭配融入蒜香培根油脂的巴薩米克醋，再以香炒洋蔥、櫛瓜等時蔬襯底，堆疊出絕佳的滋味。油封鴨則採香煎代替爐烤，藉此保留軟嫩肉質與酥脆外皮的口感，加上燉製的法國綠扁豆鋪底，兩者完美結合，使鴨肉的美味更升一級。

必嘗湯品「腰果番茄湯」使用醃製雞腿肉搭配與小農合作的綠色時蔬，加入以老母雞、腰果及番茄糊長時間熬成的濃郁湯底，不僅湯頭微酸中帶有堅果香氣，以腰果替代奶油的作法也更健康。「洋蔥蔬菜鮮魚湯」則用炸過的洋蔥、熟炒洋蔥膏、青蔬、魚肉及蝦丁等配料，淋上鮮蝦熬煮的湯頭，省去過多的調味，淺嚐一口即可感受海鮮純粹的滋味。

五種主菜中，以「燉澳洲和牛臉頰」及「爐烤香料麵包粉紐西蘭小羊排」尤為吸睛。「燉澳洲和牛臉頰」為法國菜中的經典，主廚精選韌中帶嫩的上等和牛臉頰，以紅酒、洋蔥、蒜頭及香草慢火燉煮，肉質軟嫩入口即化，搭配以鹹蛋黃拌炒的金沙燉飯，滋味絕妙。「爐烤香料麵包粉紐西蘭小羊排」則選用無腥味的小羔羊，肉體沾附芥末醬汁後，裹上自製的香料粉，再以火烤鎖住肉汁原味，達到外酥內嫩的口感，配上高湯燉煮的時蔬一同享用，多層次的味蕾體驗，令人回味無窮。

以白蘭地山葵醬汁提味的「煎烤春雞」、油花均勻、肉質微嫩彈牙的「美國頂級肋眼牛排」及濃郁海鮮醬汁包覆的「海鮮米型麵」，也都是新菜單中值得一嚐的主菜。即日起至5月31日「PURE法式餐廳」推出春季新菜攬客，其中晚間「饌饗」套餐提供開胃小品、冷前菜、熱前菜、 湯品、主菜、甜點及法式小點等品項，可品嚐完整而豐盛的餐點，每套2600元，另加一成服務費。