大地酒店光陰部落藏書閣。（大地酒店提供）

大地酒店喜歡廳「環遊世界下午茶」 。（大地酒店提供）

大地酒店奇岩客房 。（大地酒店提供）

晶華酒店池畔城市星空電影院。（晶華酒店提供）

晶華酒店栢麗廳自助餐點 。（晶華酒店提供）

頂級飯店強強聯手搶攻度假商機，北投大地酒店與台北晶華酒店在2020年推出「大地共好住房專案」熱銷後，今再度合作，即日起至5月31日推出「晶采大地，春日雙享假期」，1萬3800元超優惠專案價，就可體驗兩間五星級飯店的高質感住宿享受，該專案不須連住，旅客可以依照自己的喜好，彈性安排入住日期。

北投大地酒店奇岩客房，即贈價值1200元House Wine精選紅酒1瓶，並附翌日活力早餐兩客，入住期間可至喜歡廳品嚐春季最新推出的「環遊世界雙人下午茶」，從亞洲、美洲到歐洲，集結了12個國家的鹹甜點及飲品，用味蕾想像展開世界航程，住宿期間亦可體驗雪景大眾風呂，享受白磺泉洗禮。

憑本專案入住台北晶華酒店的旅客，入住五星豪華客房1晚，同樣可獲得精選紅酒一瓶，翌日早餐兩客。入住期間還可至台北市最高人氣的自助餐廳栢麗廳，享用豐盛下午茶，栢麗廳匯集了世界各地的精緻美食，包括新鮮當令的生鮮食材、現點現做的各式料理、豪華壽司吧以及融匯中西餐點的眾多創意菜色，帶來奢華的食宿饗宴。

「晶采大地，春日雙享假期」從即日起至5月30日，入住日期至5月31日止，專案價適用平日，如遇週六及連續假期，則需另加價入住，大地酒店需加價1500元，台北晶華酒店則需加價1200元，假日與連續假期可參考雙方官網公告。

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