「新北市國際考古論壇」5月份登場，十三行博物館表示，今年度以「古代人形文化探究」為主題邀請台、日、韓9國重量級考古學、民族學領域學者，安排3場次專題演說與交流論壇，探索東亞地區不同時空、不同民族對於人類形象的詮釋，內容豐富精采，歡迎民眾前來參加。

十三行博物館館長柏麗梅表示，以「人形」為概念的各種創作，從古至今在人類的文明中都扮演重要的角色，舉凡寺廟裡的神像、彩繪，民俗活動常常看到的布袋戲、皮影戲偶，甚至在十三行考古遺址中也發掘到陶製的人偶以及人形青銅刀柄，顯示這是一個永遠不會「退流行」的主題，值得民眾仔細探究。

柏麗梅說，論壇邀請中央研究院研究員陳光祖及司黛蕊專題演講，分別針對全台考古出土與傳世帶人形器物以及台灣文化中「偶」與「尪仔(ang-á)」，綜論台灣的人形文化，另外也邀請考古學家朱正宜、台灣民俗信仰研究員林美容、民族學者楊政賢、王昱心等跨域交流解析漢人與原住民族的人形文化。

2022「新北市國際考古論壇」5月6日（五）於新北市立十三行博物館演講廳舉辦，報名自3月25日上午10時起至4月15日下午17時止。採線上報名（ https：//reurl.cc/2DGq6r ），全程免費，正取名額140人，備取30人。更多資訊請至十三行官網或粉絲專頁查詢。