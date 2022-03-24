公視實境節目《阮三个3》由楊貴媚帶領主廚施名帥、小幫手温貞菱與林柏宏共同主持，明（24日）邀請戲劇女神邵雨薇、與倡導台灣月經平權的非營利組織「小紅帽協會」創辦人林薇，一起在民宿度過歡樂時光。

邵雨薇自去年與林柏宏戲劇合作後便培養出好交情，這次特別受邀請前來民宿入住。林柏宏開玩笑與邵雨薇有夫妻臉，反而被楊貴媚告誡「說話要小心一點」。過程中兩人不斷互相鬥嘴，一次林柏宏為了想曬黑，趁中午大太陽拖著邵雨薇去海邊騎腳踏車，讓她無奈表示：「大中午去踏浪也是夠浪漫的！」笑稱如果自己被曬黑，就要去向民宿客訴找林柏宏麻煩。

林柏宏還開玩笑形容他們兩人是男神、女神的組合，要邵雨薇不要有包袱地與他這種神級人物相處，讓邵雨薇忍不住怒吼：「GoPro有沒有在錄啊？我要翻白眼，幫我拍大特寫！」但被問起這次行程安排則是讚譽有加，「尤其是溯溪沖瀑布的時候，頓時覺得靈氣上身，有種世間萬物煩惱都不再重要的心情」，邵雨薇表示像身體重新被注入滿滿的能量，對於此行程給予「大讚」的肯定。

林柏宏提起邀請邵雨薇來的原因，表示：「認識雨薇之前，對她的印象是女神、有點距離感，但認識之後發現她私底下聊天都非常自然、沒有甚麼包袱，所以也想讓觀眾認識她這種面向。」楊貴媚也笑說，「熟了之後也發現，她其實私底下很ㄎㄧㄤ耶」，施名帥也形容她的個性很像兄弟，剛到沒多久便立刻融入民宿大家庭中。《阮三个3》每周五晚9點在公視首播。