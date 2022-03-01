一名王姓男子2020年在新北市某家卡拉OK外見到一名酒醉路倒女子，裝好心要帶她到旅館休息，進入房間後就強行對女方性侵，過程中又企圖「走後門」肛交，還說「我開了房間，是不是要讓我爽一下」強行施暴。王逞慾後又將女方毆打受傷流血，她顧不得裸身衝出旅館，從二樓水塔處往下跳到一樓某豆漿店求救，王男遭最高法院判4年6月徒刑定讞。高等法院今判王賠償必須賠償80萬元。

根據判決書記載，王姓男子於民國109年4月19日凌晨4時許，在新北市卡拉OK店外，見到一名酒醉A女倒臥在騎樓處，於是將A女喚醒，表示願送她到旅館休息。

A女進入旅館後直接躺在床上睡著，但王男卻對A女稱「妳睡覺不用脫衣服嗎」，並對A女稱「我想想也不對，我開房間讓妳休息，你是不是要讓我爽一下」，要求A女脫衣服，A女遂自行將衣服褪去並強行口交，還喊著「我們來做愛」，隨後對A女進行性侵。

但過程中王男又要求A女對他口交遭到拒絕，立刻當場暴怒毆打A女，同時摔她包包恫稱「妳休想離開」、「妳相不相信，我會讓妳更難看」，接著威脅A女趴在床上進行肛交，但A女在恐懼下稱「不行，我沒有肛交過很痛」，王男立刻甩A女兩巴掌，後強行「走後門」得逞。

接著又將A女拖入浴室內，用蓮蓬頭毆打，導致A女受傷流血，A女因不堪暴力，趁隙裸身逃離房間，向旅館清潔人員大聲呼救，再由旅館二樓水塔處跳下，因而致其右手肘裂傷奔逃至旅館旁之某豆漿店後向店員哭泣求救，經店員報警後，警方到場後當場逮捕王男。

王男在審理期間，自稱自己一時失慮，已經知道悔悟還願意用5萬元和解，但高院法官認為王男毫無沒有可同情之處，審酌王男為了滿足性慾而強制性交，危害女性自主權，判他4年6月徒刑，最後英經最高院判決定讞。另A女提出民事求償，高院民事庭今判王須賠償80萬元。