中國外交部網站1日消息，中國國務委員兼外長王毅2月28日在北京，以視訊方式出席聯合國人權理事會第49屆會議高級別會議時，提出中方促進和保護人權，做保護人權的真正踐行者、做人民利益的忠實守護者、做共同發展的積極貢獻者、做公平正義的堅定維護者等四點主張。

王毅提四點主張：

一是做保護人權的真正踐行者。《聯合國憲章》、《世界人權宣言》樹立了全球人權事業的崇高目標，如何有效實現這一目標，需要各國不斷探索前行。人權是歷史的、具體的、現實的，人權事業發展必須立足本國國情和人民需求，協調增進全體人民的經濟、政治、社會、文化、環境權利，促進和實現人的全面發展。

二是做人民利益的忠實守護者。人民過上幸福生活是最大的人權。一國人權狀況好不好，根本上要看人民對美好生活的嚮往是否得到滿足，人民的所需所急所盼是否得到解決，人民的獲得感、幸福感、安全感是否得到增強。要堅持以人民為中心，推動國家治理和發展成果更多更公平惠及全體人民，不讓任何人掉隊。

三是做共同發展的積極貢獻者。沒有發展，一切人權都無從談起，也難以持續。習近平主席提出全球發展倡議，致力於同聯合國及各國一起，加快落實2030年可持續發展議程，這是中國為促進國際人權事業貢獻的又一公共產品，已獲得聯合國和近百個國家的回應支持。

四是做公平正義的堅定維護者。評價一個國家是否有人權，不能以別的國家標準來衡量，更不能搞雙重標準，甚至把人權當作干涉別國事務的政治工具。要堅定不移推動國際關係民主化和法治化，踐行真正的多邊主義，推動全球人權治理朝著更加公平合理包容的方向發展。人權理事會應當秉持非選擇性和非政治化原則，不能淪為大搞政治對抗的舞台。