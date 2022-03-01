春河劇團近期推出舞台劇《魔法阿媽》，由團長郎祖筠（右）飾演主角魔法阿媽，並特別向道長李戊己（左）學習傳統儀式，讓角色表現更傳神。（春河劇團提供）

自台灣動畫《魔法阿媽》改編，春河劇團近期推出同名舞台劇，並由團長郎祖筠飾演主角魔法阿媽，郎祖筠表示，這齣談論許多主題，包括隔代相處、城鄉差距，還有在科技年代，逐漸遺失的傳統儀式，到時也會在舞台上也會以科技手法，帶千名觀眾在現場用手機放水燈。

郎祖筠表示，演了魔法阿媽之後，她對與長者的相處體會更深，「我真的覺得大家要多多關心家中長輩，他們的人生智慧和經驗，都是手機裡搜尋不到的事。」

動畫《魔法阿媽》是1998年的作品，曾入圍當年金馬獎最佳動畫獎，但因當時評審認為內容涉及「怪力亂神」而「落馬」，郎祖筠認為，劇中從事道士工作的阿媽，並非怪力亂神，而是呈現一種慎終追遠的精神，「這些牽引亡魂的儀式，看起來好像是迷信，但其實反映了一種不忘本的內在精神。」

郎祖筠表示，在她父親過世之後，她也告訴自己，「爸爸不在了，但他這個人的中心思想可以由我延續下去，這就是一種不忘本的精神。」

郎祖筠本身是基督徒，她表示平常也很有佛緣，這次為了扮演劇中的阿媽，她特別和道長李戊己學習傳統儀式如牽亡陣、手印、畫符等，讓角色表現更傳神。她表示，這和自己的信仰並不衝突，而是從中了解更多傳統東方的文化內涵。

《魔法阿媽》故事描述主角豆豆的媽媽是一名歌仔戲演員，因工作忙碌，只好將他送往阿媽家。都市小孩豆豆到了鄉下，少了科技生活，一度無法適應，有次他因不聽阿媽的話，放了惡鬼闖下大禍，直到阿媽做法事、放水燈才平息風波。

將原本是動畫的題材搬上舞台並不容易，如動畫裡經典的大鯨魚、鬼怪，都將透過科技藝術輔助。郎祖筠說，最難的是大海場面，「除了動畫呈現，真人演員也需要練習如何配合，看起來才會有浪花般的高低起伏。」演出將於4月15至17日於台北國父紀念館登場，之後在台中、高雄、台南巡演。