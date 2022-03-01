烏克蘭遭遇俄羅斯武力侵襲，一幕幕戰火景象讓人鼻酸心疼；而近日有眼尖的網友發現，五月天主唱「阿信」（陳信宏）2014年的一篇發文，其中一張他引用《華爾街日報》的對比照片，映照出2009年寧靜與當下的殘破樣貌，現在看來更加讓人震撼、難過，感到不勝唏噓。

無比巧合的是，剛好與近日俄羅斯攻擊烏克蘭的日程相近，阿信在8年前的2月23日曾發文寫道：「廣場已成廢墟，但將會有什麼從這裡升起？」，他還特別標註了「基輔市.烏克蘭」，而所引用的照片則是《華爾街日報》，對比2009年和2014年的基輔市獨立廣場照片；畫面中可看到左邊的2009年，廣場上晴朗、祥和、寧靜，而對照右邊的2014年，則陰暗、髒亂、殘破如廢墟，巨大的反差對時局有著很強烈的諷喻。

烏克蘭遭遇戰火，阿信八年前的發文再次引人省思。（圖／取自阿信臉書）

儘管時空背景並不相同，當年在基輔所發生的是烏克蘭人民所發起的「反政府示威運動」，主因是當時親俄的烏克蘭總統亞努科維奇，中止和歐盟簽署《政治和自由貿易協議》，轉而想強化和俄羅斯的關係，但在人民的強烈抗爭下，最終亞努科維奇被解除總統職務，並流亡到俄羅斯。而如今烏克蘭慘遭俄羅斯入侵，今昔政局的劇變讓人不勝唏噓。

而阿信這篇8年前的發文，特別連結他和金曲歌王林俊傑合唱的《黑暗騎士》MV，他所提出的疑問：「將會有什麼從這裡升起？」，其實答案也正在歌詞中：「呼喚黎明的出現」，阿信的發文也再次讓網友省思戰爭的殘酷無情，一同祈福戰火平息、黎明再現，祝佑烏克蘭人民平安。