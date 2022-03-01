網紅「潔哥」李秉潔有「鄉民女神」封號，2019年與高中起相戀交往18年的男友「岳妹」結婚，隔年8月迎來寶貝女兒「FAFA」，之後她的臉書多半都是一家3口的日常畫面；潔哥今(1)日忽然PO出一張穿內衣的照片，封印已久的絕美胸器難得大解放，但網友竟喊「不看nene，要看FAFA」，人氣慘輸女兒令她哭笑不得。

潔哥今(1)日在IG貼出一張照片，寫道：「很難得的接了內衣業配，我已經兩年沒有買新內衣了，廠商送很多來超爽！#奶奶 #很久不見」畫面中她敞開白襯衫下搭牛仔熱褲，上身的粉藍色蕾絲Bra托出D級美胸，久違的深邃事業線仍相當性感；潔哥頂著白皙水嫩臉蛋微笑望向旁邊，彷彿一瞬間重回了嫩妹少女時代。

睽違多時的福利照一釋出，粉絲給出好評：「有一種稚嫩感」、「真．長輩圖」、「是女神版本的潔哥」、「真的恍如隔世」，有人則訝異她2年沒換內衣；更有熟悉愛鬧的網友吐嘈虧說：「我要看fafa，不想看奶奶啊」、「我們都成長了，要看的是fafa，不再是nene了」；過去很長時間，潔哥最常分享的若非女兒「FAFA」，就是她被FAFA的睡姿「踹」到嘴歪眼斜的逗趣畫面，當了媽媽後確實比較少機會展露性感本錢了。

潔哥其實很常在臉書回顧以前拍的照片，感嘆：「生活對我多麼的…QQ」，她也回憶過，曾經在冬天只有10度的寒風中，仍敬業穿上紅色聖誕辣裝，腳踩著15公分高的高跟鞋：「看到這張照片的時候其實有點恍若隔世，感覺這個人好陌生」，說2013年時她還在展場活動圈當主持人，因為外型跟身高不吃香的關係，很難接到案子，連丟了20幾封履歷、面試10幾次，還是一個都沒上。

先前網美「家家」（王盈）發生直播露點事件，潔哥也幫網友做個「機會教育」，她列出了幾點「分辨假胸」的撇步，例如：「大胸部的女生手臂通常比較粗」、「乳溝部分成圓盤行是因為有假體」、「晃動時沒有層次，是整顆在晃的也是假的」等，「巷仔內」的見解引發熱議。